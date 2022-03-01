Türkiye Gazetesi

Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'ya yönelik yaptırım haberleri peş peşe geliyor. Bu kapsamda Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Rus takımları ve yetkililerinin bir sonraki duyuruya kadar müsabakalara katılmayacağını açıkladı.

"BARIŞIN ACİLEN HAKİM OLMASINI UMUYORUZ"

FIBA’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna'daki son olaylardan çok endişe duymakta ve etkilenenlere en derin sempatilerini iletmektedir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu kararı ve gerekçeleri doğrultusunda Rus takımlarının ve yetkililerinin, bir sonraki duyuruya kadar, FIBA basketbol ve 3x3 basketbol müsabakalarına katılmasına izin verilmeyecektir.

FIBA, Merkez Kurulu tarafından 25 Mart'taki toplantısında ve önümüzdeki günlerde FIBA Avrupa tarafından alınacak diğer kararları bildirecektir. FIBA şiddeti şiddetle kınarken, barışın acilen hakim olmasını ummaktadır."

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