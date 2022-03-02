Türkiye Gazetesi

Bafetimbi Gomis dendiğinde Galatasaray taraftarının akıllarında tat bırakan, nokta atışları yapan bir forvet profili gelir. Sarı kırmızılı forma altında “Gol Kralı” olan ve sonrasında ayrılığına anlam verilemeyen Gomis, devre arasında deyim yerindeyse ‘kurtarıcı’ olarak kadroya katıldı. Ve geride kalan üç maçta da bunu belgeler gibi bir performans sergiledi. 1-1’lik Kayseri maçına 11 başlayan ve 59 dakika sahada kalan Gomis, son iki maçta ise golleriyle ön plana çıktı.

HALİL'İ YAKALADI

Göztepe maçında 17 dakika süre almasına rağmen iki defa rakip fileleri havalandıran Bafetimbi, 4-2’lik Çaykur Rize mücadelesinde ise 34 dakikaya bir gol sığdırdı. Daha şimdiden üç gole ulaşıp 21 maçta aynı sayıda olan Halil Dervişoğlu’nu yakaladı. 36 yaşında olmasına rağmen istek ve hırsıyla takımın itici gücü olan Bafetimbi Gomis’in saha dışında da takımı bir arada tutup ayağa kaldırmak adına organizasyonlar (yemek) yapması camiada takdir gördü.

ÜÇ KRİTİK MAÇ

Son iki maçını kazanan ve ateş hattından uzaklaşan sarı kırmızılar mart ayında üç zorlu sınav verecek. Ki bunlardan ikisi deplasmanda birisi içeride. 5 Mart’ta Konya deplasmanına gidecek olan Aslan devamında Beşiktaş’ı ağırlayıp ardından Gaziantep’e gidecek. Üç maçın sonucu ligdeki konum anlamında belirleyici olacak.

1 NUMARA OLDU

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Rigobert Song, Kamerun Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. 46 yaşındaki Song, 1993-2010 tarihleri arasında formasını giydiği kaptanlığını yaptığı takımın 1 numaralı teknik sorumluluğuna getirildi.

FRANSIZLAR'IN KEREM AŞKI!

Cimbom’un yükselen değeri hiç kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu. Takım üst üste alınan kötü sonuçlarla düşme hattına doğru giderken bile değer kaybetmeyen aksine performansıyla öne çıkan Aslan Kerem. Fatih Terim’in Türk futboluna kazandırdığı ve kısa sürede Avrupa’ya tanıttığı Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri takipte. Özellikle de Fransız ekipleri Lyon ve Marsilya. Sezon sonunda sarı kırmızılı oyuncu için bir çok kulübün yönetim ile masaya oturması bekleniyor.

GEDSON'A İHTİYAÇ YOKTU

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Rize maçındaki performansıyla yeniden gündem olan Gedson Fernandes konusunda, "İhtiyacımız olan, önceliğimiz olan bir oyuncu değildi. Başka mevkilerde ihtiyaç vardı. Onu transfer edebilirdik, elimizde teklif de vardı fakat almadık diye pişman değiliz. Önümüzdeki sene yabancı sınırı var, bunu da düşünmek gerekiyor" dedi.

ARDA YANLIŞ YAPTI

Elmas, "Gedson konusunda yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık bunu gelecek sezon göreceğiz" derken, "Arda Turan'ın bir kaptan olarak Fatih Terim'le resim vermesi yanlış oldu. Fakat onu yıpratmamak lazım, insanlara düzelmesi için şans vermeli. Menajer ücretlerini açıklamam siyasi bir hamle değil. Öyle olsa suçlama yapardım" şeklinde konuştu.

Gomis bıraktığı yerden devam etti İlerlemiş yaşına rağmen hırsı ve enerjisiyle takımını ateşleyen isim olan Bafétimbi Gomis sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi, “Beraber ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı

Gomis’i hırs bastı Henüz beklentileri karşılayamayan golcü oyuncu idman sonralarında ekstra çalışmalar yapıyor. Yanında getirdiği fizyoterapist ve kişisel antrenörü de Gomis’e yardım ediyor