Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde şampiyonluk için adeta gün sayan Trabzonspor, ligde mağlup olduğu tek takım olan Antalyaspor'u Türkiye Kupası'nda misafir etti. Abdullah Avcı ile hem genç millî takımlardan hem de A Millî Takım'dan öğrencisi olan genç çalıştırıcı Nuri Şahin'i buluşturan 90 dakika zevkliydi. Gülen taraf ise ara transferde katıldığı bordo-mavili takıma büyük katkı yapan Visca ve Berat'ın golleriyle ev sahibi oldu.

VISCA- DJANINY ORTAKLIĞI

Maça hızlı başlayan Trabzonspor golü henüz 12. dakikada buldu. Fredy'nin orta alanda kaptırdığı topla hızla kaleye yönelen Avcı'nın takımı, Visca'nın takım arkadaşı Djaniny ile paslaşmasının ardından yaptığı düzgün vuruşla öne geçti: 1-0. Maçın 33. dakikasında Bakasetas'ın kaleci Diogo'dan seken topu tamamlayarak attığı gol VAR'dan dönünce ilk yarı 1-0 sona erdi.

38 YIL SONRA

İkinci yarıda da rakibine önemli bir gol şansı tanımayan Trabzonspor rahat bir oyun sergilerken, maçta skoru belirleyen gol 88'de Berat Özdemir'den geldi: 2-0. 38 yıl sonra sezonu çifte kupayla kapatabilmek adına oldukça önemli bir adım atan Trabzonspor, yarı finalde kupanın son şampiyonu Beşiktaş'ın Kayserispor ile yapacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

"BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyun bizi mutlu ediyor. Yüksek şiddetli bir maçtan çıkmıştık, mutluyuz. Direkten dönen toplarımız da oldu. Bu sezon bütün kupalara talibiz" derken, "F.Bahçe ile çok oynadık, yine oynayacağız. Dinlenip bu maça hazırlanacağız" sözlerini kullandı.

Hoca, "Vitor Hugo önemli oyuncumuz. Sakatlığından dolayı benim de biraz keyfim kaçık. Önemli olan onun sağlığı. Duruma göre çözüm arayacağız" vurgusu yaparken, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Ne diyorsak yapmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da bir futbolcu korona oldu Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Trabzonspor şampiyonluğa gün sayıyor Kutlamalara şimdiden başlayan bordo mavililer, ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi. İkinci yarı Abdullah Avcı'nın hamleleri sonuç verdi, goller geldi. Visca, Djaniny ve Nwakaeme'nin galibiyete taşıdığı Fırtına bitime 11 hafta kala en yakın rakibine 17 puanlık fark attı