Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetimin listesinde Süper Lig’den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar var. Golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Galatasaray’da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu siyah beyazlı formayı giymeye hazır.

OPSİYONU YOK

Genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve “Beşiktaş’a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum” dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli’ye fikrini sordu. Halil’in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, millî futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi. Bonservisi Brentford’da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

KARTAL'DA JOSEF YOK

Beşiktaş bugünkü Kayseri maçı hazırlıklarını dünkü idmanıyla tamamladı. Sakatlığı tam geçmeyen Vida düz koşu yaptı. Sol uyluk adalesinde ödem olan Josef bugün oynayamayacak, Necip ise maça yetişiyor.

LENS’TEN AÇIKLAMA

Beşiktaş’a toplam maliyeti 14 milyon avro olan Jeremain Lens sessizliğini bozdu. Hollandalı oyuncu “Şu anda iyi para kazandığımı (1,8 milyon avro) düşünüyorum. Ancak çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim” dedi.

Beşiktaş aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu! Savaştan kaçıp Türkiye’ye geliyor Sezon sonunda Batshuayi'yle yolları ayıracak olan Beşiktaş, aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu. Ukrayna’nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk’e ile görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı ekip, yıldız golcünün savaştan dolayı teklife sıcak baktığını belirtti. Bu sezon 17 maça çıkan ve 14 gol ve 5 asist yapan Dovbyk, ülkesindeki işgalden dolayı Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ta Akhmetov'a hücum Yönetim, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ilzat Akhmetov için düğmeye bastı. CSKA Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş’ı istiyor...