Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Önce kupadan sonra Avrupa’dan elenen Fenerbahçe, dört elle lig hedefine sarılmış durumda. Şampiyonluk iddiasını çoktan kaybetmiş olsa da lig ikinciliği Şampiyonlar Ligi anlamına geldiği için sarı lacivertlilerin bütün konsantrasyonu bu. Fenerbahçe ligde son üç maçını kazanarak yükselişe geçmeyi başardı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin en istikrarlı ve formda oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu’ndan gelen haber ise teknik direktör İsmail Kartal’ı sıkıntıya soktu. Genç oyuncu tendonundaki yırtık sebebiyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.

ÇAĞTAY MI, SZALAI MI?

Takımın bir diğer sol beki Novak ise haftalardır sakat ve ne zaman döneceği de belli değil. Çek oyuncunun sakatlanmasının ardından devre arasında gündeme sol bek transferi gelmiş ancak yapılan girişimlerden bir türlü sonuç alınamamıştı. Sol beksiz kalan İsmail Kartal, takım içinden çözüm arayışlarına başladı. Arda Güler ile birlikte son haftalarda görev almaya başlayan genç Çağtay Kurukalıp şu anda tek çare olarak gözüküyor. Kasımpaşa maçının kahramanı Attila Szalai’yi stoperden sol beke çekmek de Kartal’ın bir diğer seçeneği olacak.

TRABZON'U YENECEĞİZ

Fenerbahçe’nin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal, bu hafta sonunda Kadıköy’de ağırlayacakları Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor. Ligin en formda ekibiyle oynayacaklarını belirten Kartal “Ancak bizim de hedeflerimiz var. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyorsak kendi evimizde kazanmalıyız, bunu başaracak gücümüz de var. Trabzonspor maçında taraftarlarımızın bizi sonuna kadar desteklemesini istiyorum” dedi.

İYİ Kİ VARSIN ALTAY

Altay’ın sakatlığı belki de koca bir sezona mal oldu Fenerbahçe adına. Sarı lacivertli takım Altay’dan mahrum çıktığı maçlarda üst üste kötü sonuçlar alıp zirveden koptu ve iddiasını kaybetti. Altay’ın dönüşüyle çıkışa geçen F.Bahçe, genç eldivenin kurtarışlarıyla maçlara tutunup kazanmaya başladı. Altay, ligde son üç maçta kalesine gelen 18 şuttan 16’sında gole izin vermedi. Yıldık kaleci Kasımpaşa maçında da 4’ü ceza sahasından olmak üzere 7 kurtarış yaparak galibiyette başrolü oynadı.

DEĞİŞMEZ OLMAK İSTİYOR

F.Bahçe’nin yükselen yıldızı Arda Güler, uzun yıllar sarı lacivertli formayı giymek istediğini söyledi. “İnşallah takımda süre bulmaya devam ederim” diyen Arda “Kasımpaşa maçını kazanmamız çok önemliydi. Seriyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

TRABZONSPOR MAÇINDA...

Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında sakatlanan Ekvadorlu santrfor Valencia’nın durumu belirsiz. Bugün çekilecek MR sonucuna göre golcü oyuncunun Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı belli olacak.

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