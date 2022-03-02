Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla takımıyla birlikte ülkeyi terk eden Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya’ya geri döndü. Tecrübeli hoca, Ukrayna Ligi’nin burada oynanması için önemli kişilerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

LUCESCU’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre, ülkesine geri dönen Lucescu, Ukrayna Ligi’nin Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Romanya Futbol Federasyonu’nun Lucescu’nun teklifine sıcak baktığı belirtilirken, yakın zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Romanya'ya geri döndü.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Tüm dünyanın gözü yapılacak ikinci toplantıda Rusya-Ukrayna savaşında yedinci güne girildi. Onlarca ülke Rusya’ya yaptırım uygularken, başta ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya silah yardımı yaptı. Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan savaşta Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..

Ukrayna-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu? Rusya’nın işgal girişimi 7. gününe girerken taraflar arasında ilk diplomatik temas Belarus’un Gomel bölgesinde yapılan görüşmelerle sağlandı.

Rusya’dan yaptırım önlemi: Dolar çıkışına kota Ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, önlem kapsamında ülkeden 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı.