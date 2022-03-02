Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın eski başkanı Yıldırım Demirören, 10 yıl önce verdiği sözünü gerçekleştirdi. 92 milyon liralık alacağından vazgeçen Demirören, alacağını kulübe bağışladı.

İLK MESAJI ÇEBİ VERMİŞTİ

Beşiktaş’ın Aralık ayında gerçekleşen mali ve idari genel kurulunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Demirören'in alacaklarını bağışlayacağını ilk işaretini vererek, "Kâğıt cebimde, Mart'taki divan kurulunda açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Çebi’nin açıklamalarının ardından bağış resmileşti ve durum kulübün denetleme kurulu raporuna yansıdı.

DENETLEME RAPORLARINA YANSIDI

1 Mart 2022 tarihli denetleme kurulu raporunda, "Eski yönetim kurulu başkanının Beşiktaş JK'den alacağı olan 100 milyon lira tutarın, 7 milyon 787 bin 162 lira borç tutarı düşüldükten sonra kalan 92 milyon 212 bin 837 lira net alacağı Beşiktaş JK'ne bağışlanmış ve cari hesap kapanmıştır." denildi. Raporda Bırakmam Seni Kampanyası'nın güncel rakamları da verildi. Buna göre kampanyadan elde edilen toplam bağış ve yardım tutarı 142 milyon 743 bin lira oldu.

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