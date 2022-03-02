Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi, dünya birçok dengeyi değiştirdi. Rusya'ya yönelik siyasi ve ekonomik yaptırımların yanı sıra spor açısından da Rusya'ya tepkiler sürüyor. FIFA, UEFA, Formula 1 yönetimi ve FIBA'dan büyük yaptırımlar alan Rusya'da birçok sporcu da kulüplerden ayrılıyor.

Kulüplerin turnuvalardan men edilmesi ve Rusya'nın tutumu nedeniyle birçok sporcu Rus kulüplerini bırakıp ülkeyi terk etme kararı aldı. Bu isimlerden birisinin de Rus ekibi Krasnodar'da sol açıkta oynayan Victor Claesson olduğu iddia edildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun sözleşmesini yenilememe kararı aldığın belirtiliyor.

FENERBAHÇE MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİ

Bu sezonu geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden ve önümüzdeki yıl yeni bir teknik direktör ile iyi bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'den kritik bir hamle geldi. Rusya Ukrayna geriliminden kaçmak isteyen Victor Claesson ile temas kuran sarı lacivertlilerin, oyuncunun menajeri ile görüştüğü iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlardan dolayı Claesson, kesin olarak takımdan ayrılacak.

9 MİLYON EURO

Piyasa değeri 9 milyon euro olan Victor Claesson, 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırmayı başardı. Sol açık mevkine takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim için bulunmaz bir fırsat haline gelen Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.

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