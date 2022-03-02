Türkiye Gazetesi

Zonguldak 1’inci Amatör Merkez B Grubu maçında Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor bugün saat 13.00’te Fener sahasında karşı karşıya geldi.

1 DAKİKA BOYUNCA GÖZLERİNİ KAPATTILAR

Karşılaşma öncesinde iki kulübün futbolcuları 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapatarak hakem hatalarını protesto etti.

TRİBÜNLER AYAKTA ALKIŞLADI

1 dakikanın dolmasıyla iki takım oyuncuları gözlerini açarak mücadeleye devam etti. Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor'un bu tepkisi ise tribünlerden alkış topladı.

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