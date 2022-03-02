Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girşimi nedeniyle Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi. Bu karar ile birlikte Fenerbahçe Opet'in rakibi Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımının müsabakalardan men edilmesiyle temsilcimiz CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi.

TVF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti" ifadeleri yer aldı.

Sarı lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FIFA, Rus takımlarını uluslararası turnuvalardan men etti Son dakika... Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rus takımlarını bir sonraki duyuruya kadar uluslararası turnuvalardan men etti.

Ruslar voleyboldan da men edildi Futbol ve basketbolun ardından Rusya'ya bir darbe de voleyboldan geldi. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.