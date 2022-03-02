Türkiye Gazetesi

İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, İngiliz devini satın almak için yedi yatırımcıyla birlikte 2 milyar Sterlin’lik bir konsorsiyuma katılma şansının kendisine teklif edildiğini söyledi. Milyarderin kişisel serveti ise 4.3 milyar Sterlin olduğu tahmin edilirken, 86 yaşındaki iş adamının Chelsea’yi satın almak istediği belirtildi.

KULÜBÜ SATIŞA ÇIKARDI

Rus milyarder Roman Abramov, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ile Chelsea yönetimini, kulübe ait bir vakfın mütevelli heyetine bırakacağını duyurmuştu. Ancak İngiliz devinin sahibi olmaya devam etmek isteyen Abramovich, Birleşik Krallık Hükümeti’nin olası yaptırım kararından çekindiği için kulübü satmanın yollarını arıyor.

“CHELSEA’DEN BİR AN ÖNCE KURTULMAK İSTİYOR”

Roman Abramov, Chelsea’ye talip olan İsviçreli iş adamı Hansjorg Wyss ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Wyss, Abramovich’in 2 milyar Sterlin’in üzerinde bir fiyat biçtiğini söyledi. Görüşmedeki önemli detayları da aktaran Wyss, “Abramovich İngiltere’deki tüm villalarını satmaya çalışıyor. Chelsea’den de bir an önce kurtulmak istiyor. Ben ve başka üç kişi, salı günü Chelsea’yi Abramovich’ten satın almak için teklif aldık. Şu an dört, beş gün beklemem gerekiyor. Abramovich çok fazla şey istiyor. Chelsea ona 2 milyar Sterlin borçlu. Ama Chelsea’nin parası yok. Bugün itibariyle tam satış fiyatını bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss

SATIN ALMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR

Tıbbi cihaz firması olan Synthes USA’in sahibi olan İsviçreli milyarder Wyss, Chelsea’yi sadece bir dizi yatırım ortaklığı sağlanması halinde anlaşmaya sıcak olacağını özellikle belirtti. Wyss, “Chelsea’de ortaklarla çalışmayı hayal edebiliyorum. Ama önce genel koşulları incelemeliyim. Şimdiden şunu söyleyebilirim ki, kesinlikle tek başıma böyle bir işe kalkışmam. Altı veya yedi yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum sağlanırsa, Chelsea’yi satın almayı o zaman düşünebilirim” dedi.

YAPTIRIMLARDAN DOLAYI SATMAK İSTİYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından üst üste yaptırım kararları alınmıştı. Alınan yaptırımların ardından Abramovich, Chelsea yönetiminden uzaklaştığını açıklamıştı. Londra ekibinin sahibi, Chelsea’nin ‘idaresini ve himayesini’ kulübün hayır kurumu mütevellilerine devrettiğini duyurdu. Ardından, birkaç mütevelli heyeti üyesinin teknik sorunlarla ilgili endişelerini açıklaması, Yardım Komisyonu’nun Abramovich’in planları hakkında daha fazla ayrıntı için kulüple iletişime geçmesine neden oldu.

HEYET ENDİŞELİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; heyetin kulüp yönetimini devralmak için ana şartı, kulübün maruz kalabileceği herhangi bir mali etkiden sorumlu olmamalarını sağlamak için yüklü miktarda bir tazminat sigortasının anlaşmaya dahil edilmesi. Abramovich’in devir açıklamasında hiçbir ayrıntı verilmemesi konusunda endişeye sahip olan mütevelli heyeti, bir önceki mali yılda 434,8 milyon Sterlin ciro yapan bir kulüpte böylesine önemli bir rol oynama sorumluluğunun altından kalkabilme konusunda da çekimser. Yine de Chelsea’nin bir süre mütevelli heyetinin kontrolünde olması artık kaçınılmaz. Chelsea’nin başkanı Bruce Buck olacak, hukuk departmanı için Muckle LLP ile ortaklık yapılacak. Kulübün finans direktörlüğüne Paul Ramos getirildi.

Abramovich, Kensington Palace Gardens’daki 150 milyon Sterlin değerindeki 15 yatak odalı malikanesi de dahil olmak üzere, Londra’da toplam 200 milyon Sterlin değerindeki mülklerini birkaç gün içerisinde elinden çıkarmak istiyor.

EN AZ 3 MİLYAR STERLİN İSTİYOR

Tüm sorunlara rağmen, Abramovich’in Chelsea’den kurtulmak istediği çok açık. Rus oligarkın Londra’daki evlerini satmaya çalıştığı salı günü ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Abramovich’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu ve servetinin bir kısmını buraya aktarmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak, Abramovich’in minimum 3 milyar Sterlin istemesi, Chelsea’nin hızlı şekilde satılması konusunu bir miktar boşa düşürüyor. Kaynaklar, Abramovich’in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar Sterlin ve 4 milyar Sterlin arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor.

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