Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, 3-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda değişiklik yapmadı.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ilk 11'i ile başladı.
RIDVAN VE LARIN YEDEKTE
Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ile sonrasında sakatlık geçiren Cyle Larin, Altay ve Sivasspor maçlarının ardından yeniden kadrodaki yerlerini aldı. İki maçı kaçıran siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
STAD BOŞ KALDI
Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri boş bıraktı. Tribünlerin büyük kısımları boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.
KAYSERİSPOR GOLÜ ERKEN BULDU
Kayserispor, altıncı dakikada Mario Gavranović'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maç devam ediyor.
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