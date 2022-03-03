Türkiye Gazetesi

Hem ligde hem de kupada fırtına gibi esen bir Trabzonspor var. Bordo mavililer, iki kulvarda da mutlu son için kararlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda ligde tek yenilgisi olduğu Antalya’yı saf dışı bırakan bordo mavililer, pazar günü Fenerbahçe’ye misafir olacak. Ve bu zorlu mücadele öncesinde maç başına 2,50’lik puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, rahat ve öz güvenli. Ki, bunu da takıma yansıtmaya çalışıyor.

BASKI VE HIZLI HÜCUM

Ligde her kazanılan maç sonrası ve kupada tur atlamalarının ardından camiaya “Keyfini çıkarın” mesajı yollayan Abdullah Hoca, Fenerbahçe sınavı öncesinde de takıma benzer sözler söylüyor. En yakın rakibinin 17 puan önünde bulunan bordo mavililerde Avcı “Her maça farklı taktik anlayış olsa da özünde kazanmak için çıkıyoruz. Kadro kalitemiz ve oyun yapımız belli. Rakibe baskı kuran, hızlı hücuma çıkan oyunumuzu devam ettirirsek hedefimize ulaşırız” görüşünde.

SAVUNMAYA NAZAR DEĞDİ

Trabzonspor hedefine emin adımlarla gidiyor ama bu yolculukta önemli kayıplar da veriyor. Ligin ilk yarısında Edgar le ve Gervinho’nun sezonu kapatmasıyla sarsılan ama ayakta kalan bordo mavililerde şimdi de Vitor Hugo sezonu kapattı. Fırtına bu sezon 27 maçta kalesinde 20 gol görerek bu kulvarda da yer alıyordu. Karadeniz ekibinde Fenerbahçe maçı öncesinde elde Ahmetcan ve Denswill kaldı.

VISCA'YA HER YER GOL!

Trabzonspor'un devre arası transferlerinden olan Edin Visca, ne kadar doğru bir tercih olduğunu göstermeye devam ediyor. Karadeniz ekibiyle, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 5 gol atan, 12 puan kazandıran Boşnak oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam etti, turu getirdi.

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