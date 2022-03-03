Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle 3 puanı getiren Attila Szalai, galibiyet halkasına Trabzonspor’u da eklemeleri gerektiğini söyledi. Giresun, Hatay ve son olarak Kasımpaşa karşısında kazanarak yakaladıkları seriyi devam ettirmek istediklerini vurgulayan Macar savunmacı “Türkiye Kupası'ndan ve UEFA Konferans Ligi'nden elendik. Bu iyi olmadı. Ancak kafamızı kaldırmalıydık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Umarım taraftarımızın da desteğiyle bu hafta da başarılı bir netice alırız” dedi.

AKLIMDA TRANSFER YOK

Novak ve Ferdi’nin yokluğunda sol bek oynayan Szalai “Geçmiş maçlarda mükemmel performanslar sergilediğimi söyleyemem. Bundan sıyrılıp daha iyisini ortaya koymam gerekiyordu” derken “Hangi pozisyonda oynadığım değil takıma verdiğim katkı önemli” ifadesinde bulundu. Hakkındaki transfer iddialarına da değinen Macar oyuncu “Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Tek odak noktam Fenerbahçe. En büyük arzum bu takımla şampiyonluk yaşamak, camianın hasretine nokta koymak” açıklaması yaptı.

ARDA MÜTHİŞ BİR KABİLİYET

Fenerbahçe’nin yıldız adayı Arda Güler için “Büyük bir yetenek” yorumu yapan Szalai, “Potansiyeli çok yüksek. İyi bir profesyonel. Çok çalışıyor ve öğrenmek için sürekli sorular soruyor. Ama dikkat etmek gerek. Üzerinde baskı oluşturmamalıyız” dedi.

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