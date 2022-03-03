Türkiye Gazetesi

Bir süredir koronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören gören Çaykur Rizespor’un kurucu üyelerinden ve ilk teknik direktörü Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

1958-1959 yılları arasında Sarıyer'de oynadığı sezonda gol kralı olan Şenol Birol, 1962-1963 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan Birol, 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olmuştu. Efsanevi futbolcu, hayatını anlatan ve başrolünde Fatma Girik’in olduğu “Şenol Birol Gol" filminde de rol almıştı.

ŞENOL BİROL KİMDİR?

8 kez Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyerek, 3 gol atma başarısı gösteren Birol, futbola Zonguldak Kilimlispor’da başladı. Daha sonra Rize Güneşspor ve Sarıyer’de forma giydi. 1958-59 sezonunda Sarıyer formasıyla attığı goller onu, ülkenin en çok konuşulan forvetlerinden biri haline getirdi. Başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de genç golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Ancak Şenol Birol'un tercihi Beşiktaş oldu. Forvetteki partneri Birol’la birlikte attığı goller yüzünden tribünlerde, 'Şenol-Birol gol' tezarühatı yapılmaya başlandı.

İlk 3 sezonda 42 golü rakip ağlara bırakan Şenol Birol'un Beşiktaş formasıyla en başarılı dönemi 1962-63 sezonuydu. Son haftaya kadar Galatasaray’la şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, son maçında ikincilikte kalırken, Şenol sezonu 41 maçta 34 golle tamamladı. 1962-63 sezonu bitiminde Beşiktaş’tan ayrılıp Fenerbahçe’ye giden Şenol Birol, futbola veda ettikten sonra çeşitli takımlarda teknik adamlık yaptı.

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