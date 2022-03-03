Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Batılı ülkeler peş peşe açıklama yaparak yaptırım yapacaklarını duyurdu. Gelen yaptırımlardan etkilenen Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea’yi yönetimini bir vakfın mütevelli heyetine bırakmıştı. Abramovich, dün yaptığı açıklamada ise İngiliz devini satışa çıkaracağını duyurmuştu.

“KULÜBÜN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ALDIM”

Yaptığı açıklamada aldığı kararın kulübün çıkarları doğrultusunda aldığını belirten Abramovich, "Mevcut durumda, kulübü satma kararını alırken bunun hem kulübün hem taraftarların hem çalışanların hem de kulübün sponsor ve ortaklarının yararına olduğuna inanıyorum. Kulübün satışı hızlandırılmış şekilde olmayacak, yasal süreç izlenecek.” dedi.

"GELİR, UKRAYNA SAVAŞI MAĞDURLARINA BAĞIŞLANACAK"

Kulübün satışından gelen gelirleri Ukrayna’daki mağdurlara dağıtacağını söyleyen Abramovich, “Ekibime, satıştan gelen net kârın bağışlanabileceği bir hayır kurumu oluşturmaları talimatını verdim. Kurum, Ukrayna'daki savaşın tüm mağdurlarının yararına çalışacak." açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu! Savaştan kaçıp Türkiye’ye geliyor Sezon sonunda Batshuayi'yle yolları ayıracak olan Beşiktaş, aradığı golcüyü Ukrayna’da buldu. Ukrayna’nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk’e ile görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı ekip, yıldız golcünün savaştan dolayı teklife sıcak baktığını belirtti. Bu sezon 17 maça çıkan ve 14 gol ve 5 asist yapan Dovbyk, ülkesindeki işgalden dolayı Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.