Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, statlara girişte HES kodu uygulaması ve 12 yaş sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu.

HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI

Kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkanları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Kovid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakar sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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