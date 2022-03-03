Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan ve taraftarın sevgisini kazanan Acun Ilıcalı, gelecek sezonun öncesinde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe tarafından bir açıklama gelmedi.

FENERBAHÇE İLE KARŞILACAKLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yakın dostluğu bulunan Acun Ilıcalı’nın hazırlık maçını, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde yapmak istediği belirtildi.

İSTANBUL’DA OYNANACAK

Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için birçok önemli etkinlik yapmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe ile oynanması planlanan hazırlık maçının İstanbul'da düzenleneceği iddia edildi.

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