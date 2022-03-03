Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı askeri harekat sonrası İngiliz hükümeti Rus iş adamlarına karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Uygulanan yaptırımlar İngiliz devi Chelsea'yi vurdu. Kulübün sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich kulübü satacağını açıklarken İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan şaşırtan bir hamle geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Dünyanın en çok kazanan sporcusu Connor McGregor, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Chelsea'yi satın almak istediğini duyurdu. Dünyaca ünlü dövüşçünün paylaşımı gündem olurken üst üste yorumlar yapıldı. İrlandalı dövüşçüye transfer önerileri bile yapan taraftarlar, Connor'a kulübü satın alması için baskı yaptı.

Chelsea’yi satma kararı almıştı! Abramovich tüm gelirleri Ukrayna halkına bağışlayacak Rus milyarder Roman Abramovic, İngiltere hükümetinden gelen yaptırımların ardından sahibi olduğu Chelsea kulübünü satacağını açıklamıştı. Abramovic, açıklamasının ardından kulübün satışından gelen tüm gelirleri Ukrayna savaşı mağdurlarına bağışlayacağını söyledi.

Abramovich Chelsea’yi satıyor! Kulübe 3 talip var Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübün yaptırıma maruz kalmaması için yönetimi bir vakfın mütevelli heyetine bırakacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Abramovich, sürpriz bir karar alarak kulübü satışa çıkardı. İngiliz hükümetinin olası bir yaptırım kararından çekinen Abramovich, İngiliz devine talip olan 3 yatırımcı ile görüştü. Listedeki en büyük aday ise İsviçreli iş adamı Hansjorg Wyss.

Abramovich’e Chelsea taraftarlarından tepki Chelsea Futbol Kulübünün sahibi Roman Abramovich’in, kulüp içindeki tüm haklarını kulübün bağlı olduğu vakfa aktarmasının ardından bazı taraftarlar tarafından desteklenirken bazı taraftarlar tarafında tepki ile karşılandı.