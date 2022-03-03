Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlardan 4'ünün hakemini kamuoyu ile paylaştı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda şu isimler görev yapacak:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

Ömer Faruk Ünal Türk futbolunun kanserini açıkladı: İmtiyazlı kulüpler ve hakemler Gazetemizin spor yazarı Ömer Faruk Ünal, TGRT Haber'de Türk Futbolu'nun son dönemini değerlendirdi. "Ligin genetiği bozulmuştu şimdi de hakemliğin kimyası bozuldu" diyen Ünal, baştan sonra ligdeki sorunlara değindi.

Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kendisini desteklemek üzere kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlara, "Bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek" açıklamasını yaptı.

Sahaya atlayarak kaleye giden topu çıkardı! Hakemin verdiği karar ise herkesi şaşırttı Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup’ta oynanan Beykozspor ve Maltespor karşılaşmasında yaşanan anlar Türk futbol tarihine geçti. Karşılaşma sırasında top toplayıcı çocuklardan biri saha girerek kaleye giden topa engel oldu. Yaşanan ilginç anın ardından karşılaşmanın hakemi yardımcılarıyla konuşarak topu Beykoz kalecisinin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar aldı.