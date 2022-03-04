Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta ligden umut kesildiği için gözler Ziraat Türkiye Kupası’na çevrilmişti. Geçen sezon kazandığı kupayı tekrar müzesine götürmeyi hedefleyen siyah beyazlılar bu defa çeyrek finalde elendi. Sahasında Kayserispor’a 2-1 kaybeden Beşiktaş’ın kaçırdığı goller taraftarına saç baş yoldurdu. Özellikle Batshuayi girdiği net fırsatları cömertçe harcayarak büyük tepki toplamış durumda. Sezon başında transfer edildiğinde büyük beklentilere yol açan Belçikalı yıldız, performansıyla hem şaşırttı hem de siyah beyazlı taraftarı çileden çıkardı.

ÖZEL BİR OYUNCU

Sahada bütün gücüyle çalışan Batshuayi’nin girdiği pozisyonlarda ise cılız vuruşlar yapması dikkat çekiyor. Teknik direktör Önder Karaveli’nin “Sahanın her alanında büyük katkı sağlıyor. Yaptığı pres, pozisyon bilgisi ve takım arkadaşlarına gol fırsatı sağlaması onu özel bir oyuncu yapıyor” dediği Batshuayi kendisinden en çok beklenen gol konusunda ise az katkı sağlıyor. Bu sezon 31 maçta 11 gol atan ve 0,3 ortalamada kalan 28 yaşındaki oyuncu, sahada çok çalışıyor ama beklentilerin altında gol atıyor, selefi Aboubakar’ı aratıyor…

HÜCUMCU AMA KARAVANA

∂ Beşiktaş son Kayserispor maçında yedi net pozisyona girdi. Toplam 24 defa kaleyi yokladı, 7 isabet sağladı ama bir defa gol sevinci yaşadı. Son maçlarda pozisyona girmekte zorluk yaşamayan siyah beyazlılar, bunları gole çevirmekte ise kısırlık yaşıyor. Beşiktaş, Vodafone Park’ta son dört maçtaki 34 isabetli şutta iki defa gol sevinci yaşayabildi.

YALÇIN’DAN SALVO

Beşiktaş’ta yolların ayrıldığı Sergen Yalçın sessizliğini bozdu. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimin kendisinin altını oyduğunu ifade ederken görevde olduğu sırada Pinheiro ile görüşüldüğünü söyledi. Sergen Yalçın “Ahmet Nur Çebi iyi insan ama, yönetimi bana çok şey yaptı. Anlatacağım çok şey var” sözlerini kullandı.

Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş kupadan elendi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'a 2-1 yenilen Beşiktaş elendi. Çeyrek final maçında Hikmet Karaman'ın takımı Gavranovic'le öne geçti. Valentin Rosier cevap verdi. Cardoso'nun golü Kartal'ı kupanın dışına itti. Kayserispor yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.