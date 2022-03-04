Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligdeki son mücadeleyi kazanarak Avrupa iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, bir maçtan daha fazla anlam taşıyan Trabzonspor karşılaşmasından da zaferle çıkmak istiyor. Ancak, kazanırken de güldürmeyen bir oyun sergileyen sarı lacivertlilerin hücum hattı özellikle bu kritik maçta endişeleri körüklüyor. Altay’ın önündeki savunma hattını Osayi, Serdar, Kim ve Szalai’den oluşturmayı planlayan İsmail Kartal’ın bu tercihinde hem sakatların etkisi var hem de rakibin. Novak ve Ferdi’nin yokluğunda solda Szalai’ye mecbur kalan Kartal, sağda ise Nwakaeme tehdidini Osayi’yle bertaraf etmeyi planlıyor.

KANATLAR KORKUTUYOR

Orta alanda ise Zajc ve Crespo’nun yerleri garanti. Diğer forma için favori İrfan Can’ı Mert Hakan ve Ozan Tufan zorlayabilir. Asıl sorun ise ileri hat. Valencia’nın yokluğunda en uç için Serdar Dursun ve Berisha yarışıyor. Kanat adayları Pelkas ve Rossi’nin formsuzluğu ise İsmail Hoca’yı düşündürüyor. Osayi’yi sağ açığa çekme ihtimali bulunan hoca, Nazım’ın Nwakaeme karşısındaki performansından endişe ediyor. Özellikle Visca ve Nwakaeme’yi durdurmak üzerine kafa yoran teknik ekip, rakip için önlem üretirken, gol yollarında üretkenliği artırmak için de alternatif arıyor.

Trabzonspor yenildiği tek takım Antalyaspor'u eledi Abdullah Avcı'nın talebeleri müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde şampiyonluğa koşan Fırtına, Visca ve Berat'ın golleriyle tur atladı. Rakip bugünkü Beşiktaş-Kayseri maçıyla belli olacak.

Rusya'dan ayrılıyor, Türkiye'ye geliyor! Claesson'a Fenerbahçe kancası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası birçok sporcu Rus takımlarından ayrılma kararı aldı. Bu isimlerden birisi olan ve Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Victor Claesson'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.