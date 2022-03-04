Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Alanyaspor’la karşılaşan Gaziantep takımı, uzatmalarda gördüğü golle 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Erol Bulut, adeta ateş püskürdü.

“RAKİP BİZDEN DAHA ŞANSLIYDI”

Düzenlediği basın toplantısında rakibin daha şanslı olduğunu belirten Erol Bulut, “Bugün hem statta hem de televizyon karşısında olan taraftarların güzel bir maç izlediklerini düşünüyorum. 120 dakika tempolu, hem Alanya tarafında hem de bizim tarafımızda git-geli çok olan bir maç oldu. Öne geçme durumumuz oldu ama bunu maalesef bunu başaramadık. 1-0 geriye düştük, 1-1’i yakaladık sonra 2-1 rakip öne geçti. Alanyaspor’u tebrik ediyorum tur atladıkları için. Biz de 2-1 öne geçip tur atlayabilirdik ama rakip bizden daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR FUTBOLCU KARAKTERSİZLİĞİNİ BU KADAR ÖN PLANA ÇIKARABİLİR”

Basın toplantısında isim vermeden Alanyaspor döneminde kadro dışı bıraktığı bir oyuncuyu eleştiren Erol Bulut, “Bizim kadro dışı bıraktığımız bir futbolcu vardı. Bugün ne kadar haklı olduğumuzu kendisi bugün bir kez daha hem bize hem futbol kamuoyuna bir kez daha ispat etti. İsmini açıklamak bile istemiyorum. Yirmi sene profesyonel top oynadım, onun dışında yardımcı hocalık yaptım. Dört senedir de teknik direktörlük yapıyorum. Çok iyi insanlar gördüm hayatımda, çok karakterli oyuncularla çalıştım ama bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir o kadar söylüyorum” dedi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Erol Bulut’un ismini vermeden ağır sözlerle eleştirdiği futbolcunun Tayfur Bingöl olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki Alanyasporlu futbolcu, maçta attığı golün sevincini Gaziantep FK yedek kulübesine doğru kayarak ve el hareketlerinde bulunarak yaşadı.

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