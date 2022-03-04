Türkiye Gazetesi

UEFA ve FIFA’nın tüm organizasyonlardan men ettiği Rusya’da yabancı futbolcular ülkeyi terk etmeye başladı. Pek çok oyuncu ülkelerine geri dönmeye karar verdi.

TRABZONSPOR’A GERİ DÖNÜYOR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Rusya’dan ayrılmak isteyen Yusuf Yazıcı’nın tekrardan Trabzonspor’a döneceği belirtildi. Satın alma hakkının CSKA Moskova’da olmasına rağmen Trabzonspor 'un 25 yaşındaki eski futbolcusu için Lille ile temasa geçtiği bildirildi.

KARAR YUSUF’A BIRAKILDI

Trabzonspor’un temasa geçmesinin ardından Fransız kulüp kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Yazıcı’nın Lille'e dönüşünün ardınan eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor'a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi.

İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI

Sezon başında CSKA'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, ilk maçında Spartak Moskova derbisinde frikikten fileleri havalandırdı. Sonraki kupa maçında ise 2 asist yaptı.

Trabzonspor yenildiği tek takım Antalyaspor'u eledi Abdullah Avcı'nın talebeleri müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde şampiyonluğa koşan Fırtına, Visca ve Berat'ın golleriyle tur atladı. Rakip bugünkü Beşiktaş-Kayseri maçıyla belli olacak.

Trabzonspor'da bir futbolcu korona oldu Trabzonspor: "Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Trabzonspor şampiyonluğa gün sayıyor Kutlamalara şimdiden başlayan bordo mavililer, ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi. İkinci yarı Abdullah Avcı'nın hamleleri sonuç verdi, goller geldi. Visca, Djaniny ve Nwakaeme'nin galibiyete taşıdığı Fırtına bitime 11 hafta kala en yakın rakibine 17 puanlık fark attı