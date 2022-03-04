Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çifte kupa kazanan Sergen Yalçın, bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı takımdan gönderilmişti. Ayrılışıyla büyük ses getiren Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra sessizliğini bozdu.

“GİDİYORLAR BAŞKA TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜYORLAR”

Beyaz TV’de Sinan Engin’e konuşan Sergen Yalçın, gündemi yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Ergen Yalçın ile konuştuklarını anlatan Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı: “Bu yönetimin bana yaptıklarını sen de biliyorsun. Ben bu sezon başı taraftar için imza attım. Ben Beşiktaş'ın Teknik Direktörüyüm. Lizbon deplasmanı. Gidiyorlar başka teknik direktörle (Bruno Pinheiro) görüşüyorlar.”

“BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ALTIMI OYDU”

Beşiktaş yönetiminin gitmesi için her türlü şeyi yaptığını belirten Yalçın, “Beşiktaş Yönetimi altımı oydu. Ben bu sezon taraftar olmasa imza atmazdım. 1.5 ay beni aramadılar bile beni. Ahmet Nur Çebi iyi insan. Sorunum yok ama onu yanlış yönlendiren insanlar var.” dedi.

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