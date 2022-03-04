Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar İtalya devi Milan'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile Müslüman olduğunu açıkladı. Seedorf "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kararından çok mutlu olduğunu belirten 45 yaşındaki eski futbolcu "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

ADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Seedorf, ismini ise değiştirmeyeceğini söyledi.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

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