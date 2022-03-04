Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü ile Galatasaray adası işletmecisi arasında yıllardır süren tahliye davasında kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Yargıtay, 18 Mart 2021'deki duruşmada mahkemenin adanın Galatasaray Kulübü'ne verilmesi hükmünü onayladı.

Bu karar sonrası kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Galatasaray adasının yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacak. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.