Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası spor müsabakalarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli wushucu Beyzanur Karakaya dünya şampiyonu, Esra Janset Alıç ise dünya ikincisi oldu.

TEMSİLCİMİZ ESRA FİNALDE KAZAK RAKİBİNE YENİLDİ

Antalya'da düzenlenen Aiko-Aif Ashihara Dünya Şampiyonası'nda milli wushucu Beyzanur Karakaya, dünya şampiyonu oldu.

Ankara EGO Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda 50 kiloda yarışan Beyzanur Karakaya finale çıktı. Milli sporcu finalde karşılaştığı Alman rakibi Anna Lisa'yı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Aynı klasmanda yarışan 60 kiloda yarışan Esra Janset Alıç ise Kazak rakibine finalde elenerek dünya ikinciliğini elde etti.

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