Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İsmail Kartal, Trabzon maçında forma giyip giymeyeceği tartışılan Mesut Özil’le ilgili soruları da cevapsız bırakmadı. Mesut’un bir dünya yıldızı olduğunun altını çizen Kartal “Ancak hastalık ve sakatlık sebebiyle fiziki açıdan takımın gerisinde kaldı” dedi. Kartal “Mesut gibi bir silahı kim kullanmak istemez. İyi bir Mesut her zaman oynar. Ben de kendisinden faydalanmak istiyorum. Trabzon maçında kadroya alacağız” açıklaması yaptı. Mesut’un dev maçta yedek soyunacağı öğrenildi.

SON GALİBİYET 1997'DE

Her ne kadar arada 20 puan fark olsa da bir başkadır Fenerbahçe - Trabzonspor maçları... Tarihî rekabette birçok defa şampiyonluk yarışı veren iki takım hafta sonunda Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Trabzonspor tam 24 yıldır ligde Fenerbahçe’yi deplasmanda yenemiyor. En son 1997 yılında Yılmaz Vural ile rakibini 3-1 mağlup eden bordo mavililer sonrasında ligde deplasmanda bir türlü galip gelemedi. Rekorları paramparça ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor, sezonu Fenerbahçe zaferiyle taçlandırmak istiyor.

AVCU 5'TE 5 PEŞİNDE

Bu sezon İstanbul’da Kasımpaşa, Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı dört maçı kazanan Abdullah Avcı da Fenerbahçe’ye karşı ligdeki ilk deplasman sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor’a birçok ilki yaşatan tecrübeli teknik adam Kadıköy’ü yıkım planlarını yaptı bile. Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında olduğu gibi oyuncularından şok pres isteyen Avcı, rakibi kendi sahasına hapsetmeyi hedefliyor. Savunma dengesini bozmaya çalışacak olan bordo mavililer şutlarla sonuca gidecek.

FİNALE ÇIKMIŞLARDI

Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde Kadıköy’de çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy’de 3-1 devirmişti.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Trabzonspor maçı öncesi basınla sohbet toplantısı düzenleyen İsmail Kartal, iddialı konuştu. Bu karşılaşmadaki en büyük kozlarının tribün olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam “Taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz” ifadesinde bulundu. “Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz” diyen Kartal “Planlarımız var. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklaması yaptı.

DEVAMI DA GELECEKTİR

Zorlu karşılaşmanın sıkıntılı bir dönemden geçen sarı lacivertli camia için bir milat olabileceğinin altını çizen İsmail Kartal “Trabzonspor maçı Fenerbahçe’nin birlikteliği, geleceği için yeni bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız” diye konuştu. Kartal “Zamanla yarışıyoruz. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez ama iyi yoldayız” diyerek takımdan beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Ferdi de sakatlandı Ligde son üç maçını kazanarak çıkışa geçen sarı lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu yaklaşık iki ay yok. Filip Novak haftalardır sakat. Devre arasında da sola takviye yapılmadı…

Szalai'den hayat öpücüğü! Fenerbahçe uzatmada 3 puanı kaptı Avrupa'dan üzgün dönen İsmail Kartal'ın takımı Süper Lig'de üst üste üçüncü maçını da kazanarak moral buldu. Zajc'ın golüne Muleka cevap verdi. Son sözü uzatmada Szalai söyledi, Fener bayram etti