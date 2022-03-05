Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezona geleceğin takımını kurmak için başlayan Galatasaray’ın ‘geleceği’ bu ay içinde belirginleşecek. Mart ayı içinde ligde Konya, Beşiktaş ve Gaziantep ile Avrupa’da ise iki defa Barcelona ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar ayrıca bir divan kurulu bir de mali kongre sınavı verecek. Bu kritik dönemde sahada alınacak sonuçlar futbol takımının puan tablosundaki yerine doğrudan etki edeceği gibi çok eleştirilen Burak Elmas yönetiminin geleceğini de şekillendirecek.

SANDIK DA GELEBİLİR

Kötü giden sezonda ligde tekrar üst sıralara tırmanma ihtimalinin yanı sıra Barcelona’yı eleyerek yola devam edilmesi, genel kurul üyelerini etkileyip Elmas yönetiminin ibra edilme ihtimalini oldukça yükseltecek. Aksi bir senaryoda ise yeniden düşme hattına yaklaşılmasıyla beraber Aslan seçime de gidebilir. Bütün bu ihtimaller gündemdeyken Domenec Torrent galibiyet serisini Konya karşısında üçe çıkarmak istiyor. Morutan kadroya alınırken bu defa Feghouli İstanbul’da bırakıldı.

Torrent'in oyuncularla ilgili raporu ortaya çıktı Başkan Burak Elmas ve danışmanı Luis Campos’la görüşen Domenec Torrent, Gustavo ve Aytaç Kara için “Bunlar Galatasaray’ın futbolcusu değil” demiş…

Galatasaray'ın geri dönüşlerinde Torrent imzası Hemen her maçta geriye düşen, geri de dönemeyen takıma bir aydır fizik kondisyon çalıştıran Domenec Torrent, son iki maçta pes etmeyen ve 7 gol atan bir takım oluşturdu.