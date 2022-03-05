Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçında mutlak üç puan hedefleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor yenilgisinin ardından kendini tesislere kapattı. Maçtan sonra evine gitmeden Başakşehir için yaptığı analizleri inceleyen genç teknik adam, Vodafone Park'ta taraftara üç puanın yanı sıra güzel futbol da hediye etmek istiyor. Son iki maça aynı ilk onbirle çıkan Önder Hoca'nın pazartesi günkü karşılaşmada kadroda değişiklikler yapması bekleniyor.

FORMAYI BIRAKMA

Genç teknik adamın ilk değişikliği Batshuayi ile olacak. Kayserispor maçında kaçırdığı gollerle turun kaçmasına sebep olan Belçikalı yıldız kulübeye çekilecek. Yerine santrforda forma giyecek isim ise Güven Yalçın olacak. Karaveli yaptığı görüşmede oyuncusuna büyük moral verdi. Güven'e özelliklerini anlatarak öz güven aşılayan Önder Hoca “Çok yeteneklisin ama istikrarlı olamıyorsun. Formayı sana vereceğim. Bırakıp bırakmamak yine sana kalacak. Artık kendini göster ve formayı bırakma” dedi.

YENİDEN FARKE

Beşiktaş’ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah beyazlılarda gündemin ilk sırasında Daniel Farke var. Sergen Yalçın sonrasında da Beşiktaş ile ismi anılan Alman teknik direktör, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rus ekibi Krasnodar'dan savaş sebebiyle ayrıldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen yönetim, Farke için bir defa daha nabız yoklayacak.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş yönetimi kuyumu kazdı Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve kendisine yönelik eleştirilere kulak asmayan Sergen Yalçın, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Ayrılık süreciyle ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş Yönetimi altımı oydu" diyerek yönetiminin kendisi görevdeyken başka bir teknik adamla görüştüklerini söyledi.

Beşiktaş'ta Batsman hayal kırıklığı Belçikalı yıldız sahada çok koşuyor, çok çalışıyor ama gol vuruşlarında beceri gösteremiyor. Büyük ümitlerle transfer edilen Batshuayi bu sezon Kartal’ın üç kulvarda da geride kalmasında rol oynadı.