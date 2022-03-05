Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, TV100'de yayınlanan ve Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

İKİ HOCADA YAKIN DOSTU

İki köklü kulübe başarılar dileyen Feyzullah Küçük, İsmail Kartal ve Abdullah Avcı ile birlikte çalıştığını ve iki isminde yakın dostu olduğunu söyledi.

“GÖRDÜĞÜNÜ ÇALACAKTIR”

Canlı yayında konuşan Feyzullah Küçük, , Zorbay Küçük'ün yönetimi hakkında, "Oğlumun maçın yönetiminde başarılı olacağına, ekibiyle beraber hakkaniyetli yönetim yapacağına, gördüğünü çalacağına inancım sonsuz" açıklamasında bulundu.

“OĞLUMUN MAÇLARINI İZLEYEMİYORUM”

Oğlunun yönettiği maçları heyecandan izleyemediğini söyleyen Feyzullah Küçük, "Ben sahada babamı tanımam. 100 bin kişinin önünde sahaya çıktım, heyecanlanmadım. Ama oğlumu maç yönetirken izleyemiyorum, heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zorbay Küçük.

“FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA”

Kritik derbide favori takımını da açıklayan Feyzullah Küçük, "Fenerbahçe yenmek mecburiyetinde, Trabzonspor da yenilmemeye çalışacak. Önemli olan Türk futbolunun kazanması. Zevkli, eğlenceli ve kaliteli geçmesini bekliyorum maçın. İyi oynayan kazansın. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum" dedi.

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