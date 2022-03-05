Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası spor dünyasından yaptırımlar ve kınama mesajları peş peşe geldi. Rus takımları birçok turnuvadan men edilirken, Rusya'da forma giyen sporcular da ülkeden ayrılma kararı almaya devam ediyor.

MAZEPİN'LE YOLLAR AYRILDI

Rusya'ya yönelik yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Formula 1 takımlarından Haas, sosyal medya hesabından Rusya merkezli Uralkali ile sponsorluk anlaşmasının sonlandırıldığını ve takımın Rus pilotu Nikita Mazepin'in de sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Formula 1 topluluğunun tamamı gibi, Ukrayna’nın işgali karşısında üzüntü içerisinde olduklarının dile getirildiği açıklamada, "Savaşın hızlı ve barışçıl bir şekilde sona ermesini umuyoruz" denildi.

RUSYA GP'Sİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Formula 1'de 2022 sezonun başlamasına kısa bir süre kala Haas'ın, Nikita Mazepin'le yollarını ayırmasının ardından yeni pilotunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Formula 1 yönetimi, 23-25 Eylül'de Soçi'de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını duyurmuştu.

Rusya'ya bir şok da Formula 1'den: Sözleşmesi feshedildi Ukrayna - Rusya savaşı dolayısıyla yaptırım uygulanan Rusya'ya kötü haber bu defa Formula 1 yöneticilerinden geldi. Formula 1 yetkilileri savaşı gerekçe göstererek Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Cem Bölükbaşı Formula 1'e göz kırptı: Espor'dan pistlere Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri olarak, F1 pilotu olma yolundan kritik bir virajı atladı.