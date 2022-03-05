Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

BORCU YÜZDE 25 ARTTI

Toplantıda, Beşiktaş'ın borcunun yüzde 25 artış gösterdiği belirtilerek toplam borcun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

423 MİLYON 254 BİN LİRA DERNEĞE AİT

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira.

İnşaatlarda çalışmıştı! Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich ile masaya oturan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha öncesinde yaptığı, "70 bin lira maaşla yazılımcı bulamıyoruz" açıklamasıyla çok konuşulan iş adamı Muhsin Bayrak, “Aşiretini Kurumsallaştıran Ağa” olarak tanınıyor.

Türk iş adamı Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar için masaya oturuldu Türkiye’nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri ve iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için harekete geçti. Rus milyarder Roman Abramovich'le görüşmelere başlayan Bayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Muhsin Bayrak yaptığı açıklamada, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta santrafora Güven Yalçın geliyor Batshuayi formsuzluğu nedeniyle kulübede oturacak. Önder Karaveli, Belçikalı yıldızın yerine formayı vereceği Güven'e "Artık kendini göster" dedi.