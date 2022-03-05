Türkiye Gazetesi

İngiliz basınından Daily Maily'in özel haberine göre, Rus milyarder Roman Abramovich’in Chelsea'nin satış işlemleri için lüks yatıyla Moskova'dan İstanbul'a geldiği iddia edildi. İstanbul’a gelen Abramovich'in ardından Ankara'ya uçtuğu belirtildi. Seyahat detaylarına dair bilgiler paylaşılırken, haberde Muhsin Bayrak ve ailesi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

“8 MİLYAR STERLİN SERVETİ VAR”

Haberde Bitlisli aşiret lideri Muhsin Bayrak’ın 8 milyar sterlin serveti olduğu belirtilerek, , "8 milyar sterlinlik serveti var. Chelsea için 3 milyar sterlinlik teklif yaptı.” ifadeleri yer aldı.

“TÜRK BAYRAĞINI LONDRA’DA DALGALANDIRMAK İSTİYOR”

Aşiret ağasının Türk bayrağını Londra’da dalgalandırmak istediği söylenerek, “Türk bayrağını Londra'da dalgalandırmak istiyor. Abramovich'le yaptığı görüşmede imza aşamasına geldiklerini söyledi" denildi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Bitlis merkezli 'Mutki Aşireti'nin lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor. 90'lı yıllarda doğuda yaşanan terör sebebiyle köylerinden göç etmek zorunda bırakılan Bayrak ailesi, Mutki aşiretine mensup. Aşiretin lideri Muhsin Bayrak, 12 kişi stationwagon bir arabanın içinde üst üste geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı.

Muhsin Bayrak "Aşireti Kurumsallaştıran Ağa" kimliği ile tanınıyor. Büyük aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.

İnşaatlarda çalışmıştı! Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir? Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich ile masaya oturan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha öncesinde yaptığı, "70 bin lira maaşla yazılımcı bulamıyoruz" açıklamasıyla çok konuşulan iş adamı Muhsin Bayrak, “Aşiretini Kurumsallaştıran Ağa” olarak tanınıyor.

Türk iş adamı Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar için masaya oturuldu Türkiye’nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri ve iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için harekete geçti. Rus milyarder Roman Abramovich'le görüşmelere başlayan Bayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Muhsin Bayrak yaptığı açıklamada, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor Chelsea'yi satın alıyor! Taraftarlar çıldırdı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İngiliz devi Chelsea'nin sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satacağını açıklamıştı. Abramovich’in açıklamasının ardından harekete geçen UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, Chelsea’ye talip oldu.