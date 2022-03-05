Türkiye Gazetesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçileri tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, bir zamanlar Süper Lig'te mücadele etti. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme şansı da yakalayan Karabükspor'un 'mavi ateşi' söndü. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine geldi., profesyonel liglere veda etti.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kırıkkalespor’a 5-0 mağlup olan Karabükspor'un, ligin bitimine 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesi kesinleşti. Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel de tepkisini göstermek için maç sonu helva dağıttı.

"KINA YOLLADIM"

Başkan Yüksel, lgerçek taraftarlardan özür dileyerek "Bazı şeyleri konuştukça biz suçlu duruma düşüyoruz. Bugün bizim öldüğümüz gün. Bu işin arkasında başkaları var. Onlara da kına yaptırdım ve gönderdim. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir. Karabükspor bundan sonra süper lig veya profesyonel liglerde olma şansı mümkün olmadığını görüyorum. Mahkemelik konular var ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Yönetimi toplayıp karar vereceğiz, devam mı ederiz, bırakır mıyız diye. 9 haftamız var ve bu maçlara çıkıp takımı sonuna kadar getireceğiz. Karabükspor kesin olarak artık düştü ve BAL liginde oynayacak. Bizle mi gider başkasıyla mı gider derneğin vereceği bir karar. İstifa gibi bir şeyimiz yok. Taraftarımız haklı olarak tepkili, haksız oldukları yer de var. Maçlarımıza niye gelmediler" şeklinde konuştu.

25 HAFTADA 1 PUAN ALDILAR

Batı Karadeniz temsilcisi, 25 haftada 1 puanla son sırada yer alıyor. 25 maçta 7 gol atan kırmızı-mavili ekip, kalesinde ise 84 gol gördü.

Karabükspor’a haciz şoku Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’a 2017 yılında turizm şirketine ödenmeyen borç dolayısıyla kulübün biri küçük, biri büyük takım otobüsünün yanı sıra malzeme taşınan panelvanı haczedildi.

Karabükspor davasında savcılık iddianamesi tamamlandı TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Karabük Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig'e düştü Bir dönem Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken Kardemir Karabükspor'un TFF 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.