Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar etkisiz bir oyunla maça ortak olamadı ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Konya'ya galibiyeti getiren goller Rahmanovic ve Ahmed Hassan'dan geldi.

Bu galibiyetle 4 maç aradan sonra kazanan Konyaspor puanını 52'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. 4 maç sonra kaybeden Galatasaray ise 35 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada ceza yayının sağ tarafında savunmadan topu kapan Emre’nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.

49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan’ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Pena meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray’da sağ kanattan arka direğe kullanılan serbest vuruşta Nelsson kafayla penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Berkan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Sehic köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+5. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça takımını, Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Muslera, Jankat Yılmaz, Elabdellaou, Taylan Antalyalı, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya yer aldı.

Teknik direktör Torrent, 27. haftada sahalarında 4-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Elabdellaou, Taylan Antalyalı ve Mustafa Muhammed'in yerine Boey, Pulgar ve Gomis'i sahaya sürdü.

KONYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin 27. haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de bir değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Mpoku, Galatasaray karşısında başlangıç kadrosunda yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncunun yerine Hadziahmetovic ilk 11'de görev aldı.

İlhan Palut, Galatasaray karşısına Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi ve Ahmed Hassan ilk 11'i ile çıktı.

Öte yandan, Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi.

Konyaspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'da bu ay her şey netleşecek! Ya batacak, ya çıkacak Ligde biraz olsun nefes alan sarı kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor. Saha sonuçları hem takımın hem Torrent’in hem de Elmas yönetiminin durumunu belirleyecek.