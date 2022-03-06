Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Tartışmasız sezonun en iyi çıkış yapan takımı Konyaspor, Galatasaray’ın iki maçlık galibiyet serisine son verdi: 2-0. Dört haftadır kazanamayan yeşil-beyazlılar dün akşam oynadıkları oyunla puan cetvelindeki yerlerinin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi. Diğer tarafta sarı kırmızılılar ligin dibindeki Göztepe ve Rize’yi yenerek biraz olsun rahatlasa da mart ayına yaptığı başlangıçla zorlu fikstürü öncesi ümit vermedi.

20 DAKİKA YETTİ

Santra düdüğünden itibaren Konya oyunun tek hakimiydi. Galatasaray orta sahasını çok rahat geçen ev sahibi ilk dakikalarda istediği golü buldu. 8’de Bytyqi dört G.Saraylı oyuncunun arasından arka direğe kesti, Ahmed Hassan da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. 20’de kullanılan kornerde Hassan’ın vuruşu direkten dönerken tamamlayan Rahmanovic'ti. İkinci yarı Aslan bütün riskleri alsa da gole ulaşmadı.

YANLIŞ TERCİHLER

Domenec Torrent, Galatasaray’ın antrenörlüğüne geldiğinden beri her hafta rotasyon yapacağını belirtmişti. Ancak teknik kapasitesi sınırlı ve birbirleriyle uyumları yeterli seviyede olmayan isimlerin aynı anda sahada olması bu sezon Aslan’a, dün olduğu gibi birçok maçta puan kaybı yaşattı. Torrent’in, Konya karşısında orta saha tercihleri topun kontrolünü ev sahibine verirken, sarı kırmızılıların hücumda da etkisiz kalmasına sebep oldu.

MARCAO'DAN SİTEM

G.Saray'ın stoperi Marcao, "Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Çok önemli ve çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak geri düşmeye tepki göstermeliyiz" sözlerini kullandı.

GOMIS ETKİSİZDİ

Dün top alamayan ve etkisiz kalan G.Saray'ın forveti Bafetimbi Gomis, "İkinci yarıda iyi bir reaksiyon gösterdik ama olmadı. Barcelona'ya saygı duyuyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Galatasaray'da bu ay her şey netleşecek! Ya batacak, ya çıkacak Ligde biraz olsun nefes alan sarı kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor. Saha sonuçları hem takımın hem Torrent’in hem de Elmas yönetiminin durumunu belirleyecek.

Galatasaray adası yeniden sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray adası davasında karar çıktı. Yargıtay, adanın anahtarını Galatasaray Kulübüne teslim etti.