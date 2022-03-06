Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Siyah beyazlı kulübün patronu, Sergen Yalçın’ın altını oydukları şeklinde çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcının istediği bütün transferleri yaptıklarını söyleyen Çebi “Hoca’mız iki defa Beşiktaş’ı düşündüğü için görevi bırakmak istedi. İki defa bu kararından vazgeçirdik. Üçüncüsünde artık kabul etmek zorunda kaldım” sözlerini kullandı.

KARAVELİ'YE DESTEK

Sergen Yalçın’ı değersizleştirmeye çalışanlar olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi “Sergen Hoca bizim kıymetlimiz. Hocasının altını oymak isteyen başkan, ödemeleri yapmaz! Bu muhabbetleri neden yaptıklarını da biliyorum. Seçim geldi, seçim!” diyerek tepkisini dile getirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ayrıca Önder Karaveli’yi de korumaya devam edeceğini belirterek “Öz kaynak yapılanmamız için gereken her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş yönetimi kuyumu kazdı Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve kendisine yönelik eleştirilere kulak asmayan Sergen Yalçın, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Ayrılık süreciyle ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş Yönetimi altımı oydu" diyerek yönetiminin kendisi görevdeyken başka bir teknik adamla görüştüklerini söyledi.