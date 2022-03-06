Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de dev bir maç geldi çattı... Siz bakmayın iki takım arasındaki 20 puanlık farka; ne de olsa maçın adı Fenerbahçe - Trabzonspor... Bu maçın heyecanı başka,

havası bir başka... Tarihî rekabet söz konusu... Trabzonspor’un Süper Lig’e çıktığı sezondan itibaren iki takım hep birbirlerinin en büyük rakibi olmuş. Ligde Karadeniz fırtınasının estiği yıllardan itibaren Trabzonspor’un altı şampiyonluğunun dördünde ligi ikinci bitiren takım Fenerbahçe... Sarı Kanarya’nın şampiyon olduğu 12 sezonun altısında ise ikinci Trabzonspor...

İKİ TAKIM DA EKSİK

Bu sezon uzak ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor, 24 yıldır ligde Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenemiyor. Fırtına bu seriyi bitirerek sezonu taçlandırmak istiyor. Ligde son üç maçını kazanan Fenerbahçe ise hem prestij hem de ikincilik hedefi için mücadele edecek. Ülker Stadında saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, Ferdi ve Valencia forma yok. Karadeniz ekibinde ise Hamsik, Hugo, Dorukhan ve İsmail’in sakatlıkları bulunuyor.

İSMAİL KARTAL İDDİALI

Ligde son üç maçını kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisine Trabzonspor’u da eklemek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor ile oynayacakları maçın kendileri için 3 puandan daha fazlasını ifade ettiğini söylerken “Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Ama biz de Fenerbahçe’yiz. Kendi taraftarımız önünde kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

KADIKÖY'Ü YIKACAĞIZ

Trabzonspor’un başarılı hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenerek tarihe bir not daha düşmek istediklerini söyledi. Bu sezon kırılmaz denilen birçok rekoru paramparça ettiklerini söyleyen Avcı “Her şeyin bir sonu vardır. Fenerbahçe’yi yenerek hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak hem de taraftarlarımıza bir hediye daha vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Zorbay Küçük’ün babası derbinin favorisini açıkladı! Fenerbahçe kazanır Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, kritik derbi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Küçük, oğluyla gurur duyduğunu ve yönettiği maçları izleyemediğini belirtti. Derbide favori takımını da açıklayan Küçük, "Fenerbahçe kazanır" dedi.