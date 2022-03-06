Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8'inci dakikada Ahmed Hassan'ın ve 20'nci dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen Olcan Adın, Konyaspor maçına Marcao'nun kaptan olarak çıkmasına tepki gösterdi.

Olcan Adın sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sen sahanın içinde takım arkadaşına yumruk at, sahada bütün pislikleri yap, gel GALATASARAY'A kaptan ol. Ne güzel dünya ya"

Lig Galatasaray'a eziyet Üst üste iki maçını kazanan Galatasaray dün Ahmed Hassan ve Rahmanovic'in gollerine boyun eğdi. Ligde 11. yenilgisini alan Cimbom, Barcelona maçı öncesi S.O.S verdi

Galatasaray'da bu ay her şey netleşecek! Ya batacak, ya çıkacak Ligde biraz olsun nefes alan sarı kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor. Saha sonuçları hem takımın hem Torrent’in hem de Elmas yönetiminin durumunu belirleyecek.