Türkiye Gazetesi

Meksika’da oynanan Queretaro-Atlas maçında iki kulübün taraftarları birbirine girdi. Çıkan kavgada 17 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce taraftar yaralandı.

İKİ KULÜBÜN TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Corregidora Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 63’üncü dakikada iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Tribünlerde başlayan kavga saha içine taşındı.

KARŞILAŞMA YARIDA KALDI

Meksika Ligi’nin 9’uncu haftasında Querétaro, Atlas'ı ağırladı. 29. dakikada Atlas, Julio Furch'un golüyle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. 60. dakikada ise taraftarların sahaya girmesinin ardından karşılaşma yarıda kaldı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksika basınında yer alan haberlere göre, çıkan kavgada silahların kullanıldığı ve 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan yaralıların ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

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