Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullanırken, sarı lacivertli takıma teknik direktör olmak isteyip istemediğine dair sorulan soruya cevap verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızının düğününde Beyaz TV'ye konuşan Demirel, "İsmail Hocamı çok severim. Kızı var, benim de kızım var. Hatta 'Kızını nasıl verdin?' dedim. 'Zamanı gelince, sen de kızını vereceksin' dedi" ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN HURMA BANA ÇOK İNANDI"

Futbolculuk ve teknik direktörlük için bir kıyaslama yapan genç teknik adam, "Futbolcuyken tek başınasın. Ancak teknik direktörlük de keyifli. Süleyman Hurma sağ olsun inanıyor, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedeflerim vardı. Süleyman Hurma, bana çok inandı. Görüşmemizde söylediklerim anlamlı geldi ve bu şansı verdi" diye konuştu.

"FENERBAHÇE İÇİN ZAMAN VAR"

Demirel, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" şeklinde gelen soruya, "Her şeyin zamanı var. Şu an zaman Karagümrük teknik direktörlüğü. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum" sözlerini kullandı.

Volkan Demirel, son olarak "Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna "O konular burada konuşulacak konular değil. Fenerbahçe camiasına şu anda hiçbir şey söyleyemem" şeklinde cevap verdi.

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