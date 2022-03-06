Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken 8 maç sonra kadroda yerini aldı. Ligde son olarak 10 Ocak'ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı. Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.



Fenerbahçe’de Joachim Löw dönemi başlıyor! Mesut Özil son noktayı koyacak Fenerbahçe Alman teknik direktör Joachim Löw'le imza aşamasına gelmiş durumda. Bu duruma ise en çok Mesut Özil’e yaramış durumda. Alman basınında çıkan haberlere göre, dünya yıldızı Mesut Özil’in deneyimli hoca Joachim Löw ile bambaşka bir kimliğe bürüneceği adeta küllerinden yeniden doğacağı belirtildi.



Mesut Özil'e sürpriz talip: 'Şaka yapmıyoruz' diyerek açıkladı Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e Güney Asya'dan sürpriz bir talip çıktı. Konu ile ilgili konuşan Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon kulübünün sahiplerinden Rudy Salim, "Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" ifadesini kullandı.