Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında 24 yıllık serisine devam etti.. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de ligde Trabzonspor’a son olarak 23 Ağustos 1997 tarihinde 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 25 maçtır Trabzonspor’a kaybetmezken, bu müsabakalardan 13 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Trabzonspor ise bu maçla en yakın rakibine 15 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 71. dakikada Mija Zajc kaydetti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Nwakaeme'nin 84. dakikadaki vuruşunda top direkten döndü. Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi biten Trabzonspor puanını 67'ye çıkardı ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra puan kaybeden Fenerbahçe ise puanını 47'ye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Fenerbahçe, kurduğu baskı sonrasında topu kazanırken, meşin yuvarlak sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can’ın Siopis’e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi.

22. dakikada Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc’a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Crespo’nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan’ın çıkardığı top Serdar Dursun’un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan kafayla çizgiden çıkarırken, Zajc’a çarpan top auta gitti.

62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius’un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme’de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc’ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

84. dakikada Abdülkadir’in pasında Serdar’dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahattin Duran xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi xxx, Serdar Aziz xxx, Kim Min-jae xxx, Attila Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Ozan Tufan dk. 90+2 ?), Mert Hakan xxx (Mesut dk. 85 ?), Rossi x (Pelkas dk. 65 x), İrfan Can ?, Serdar Dursun xx (Berisha dk. 65 x)

Yedekler: Berke, Sosa, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ahmetcan xx, Denswil xx, Puchacz x, Abdülkadir x, Siopis xx (Koussai dk. 87 ?), Visca xx, Nwakaeme xxx (Berat dk. 87 ?), Bakasetas xx (Koita dk. 87 ?), Cornelius x (Djaniny dk. 65 xx)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Trondsen, Yusuf, Yunus, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor), Zajc (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Crespo, Berisha (Fenerbahçe)





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