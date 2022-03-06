Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından memleketi Odessa'dan kaçan Dayana Yastremska, WTA etkinliğinde final oynama başarısı gösterdi, Yastremska Lyon Açık'ta final oynamasının ardından turnuvayı ikinci olarak bitirdi ve kazandığı parayı ülkesine bağışladığını açıkladı.

2 GÜN YER ALTI OTOPARKINDA KALDI

Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, geçen hafta ülkesinde Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi. Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.

Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye üçüncü ülkelerden gelen Ukraynalı sayısının 20 bini aştığını belirterek, "Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz" dedi.

Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini duyurdu.

Danimarka Suriyeliler için çıkardığı 'mücevher yasası'nı Ukraynalılara uygulamayacak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Suriyeli ve Afrikalı sığınmacıların kişisel eşyalarına el koyma yasasını Ukraynalı sığınmacılara uygulamayı düşünmediklerini açıkladı. Bu çifte standart tepkilere yol açtı.