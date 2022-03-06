Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier League'in 28. haftasında Manchester City, Manchester United'ı ağırladı. Lider Manchester City, evinde Manchester United'ı 4-1 yenerek zirvedeki yerini korudu. Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebi ile United kadrosunda yer almadığı karşılaşmada ev sahibi Manchester City, 5. dakikada Kevin de Bruyne ile öne geçmeyi başardı. 22. dakikada Jadon Sancho skora denge getirse de bundan birkaç dakika sonra, 26. dakikada Kevin de Bruyne bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne taşıdı. City adına 3. gol, 68. dakikada Bruyne'nin asistinde Riyad Mahrez'den geldi. Ayrıca, 90+1'de Mahrez bir kere daha rakip ağları sarssa da ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı. Fakat daha sonra VAR incelemelerinin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı tespit edildi ve City, farkı 3'e çıkardı ve Manchester City, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Premier Lig'de 69 puanla zirvede yer alan Manchester City ile bir maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Liverpool arasında 6 puan fark bulunuyor.

Günün diğer maçında Arsenal, deplasmanda Watford'u 3-2 yendi.

Manchester City, yaklaşık 4 hafta sonra 10 Nisan'da kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek.





Manchester City'den Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Rekorları altüst etti Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı. Deplasmanda Sporting Lizbon’la karşılaşan Guardiola'nın öğrencileri, 40 dakikada skoru 4-0'a getirdi. İkinci yarıya vites düşürerek başlayan İngiliz ekibi, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Alınan skorla Manchester City, Devler Ligi'nde ilk yarıyı 4 farklı üstün bitiren ilk deplasman takımı oldu.



Manchester United’dan Putin’e ağır darbe! Sosyal medyadan alkış topladı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yapmış olduğu işgale karşı birçok spor kulübünden sert tepki gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Schalke 04, Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını kaldırma kararı almıştı. En son olarak İngiliz devi Manchester United, Rus firmasıyla olan anlaşmasını temelli olarak iptal etti. Rusya’nın en köklü hava yolu şirketi olan Aeroflot anlaşmasını sonlandıran Manchester United'a sosyal medyadan destek yağdı.