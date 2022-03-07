Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın hafta içinde Kaysersipor'a elendiği maçta yenilginin sorumlusu olarak Michy Batshuayi gösterilmişti. Karşılaşmada dört net gol pozisyonunu değerlendiremeyen Belçikalı yıldıza kulübe yolu gözükmüştü. Teknik Direktör Önder Karaveli de son taktik idmanlarda Güven Yalçın'ı santrfor olarak oynattı. Başakşehir maçında yedekte bekleyeceğini anlayan Batshuayi, hocasıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

KARAVELİ ETKİLENDİ

Bu sezon forma giydiği 31 maçta penaltılar hariç sadece yedi defa fileleri sarsan ve çok gol kaçırmasıyla tepki toplayan Batshuayi, "Eğer yedekte beklersem üzerimdeki şanssızlığı atamam. Bu maçta en az iki gol atmak için her şeyi yapacağım" dedi. Önder Karaveli oyuncusunun bu hırsından etkilendi. Genç teknik adam santrforda Güven ve Batshuayi arasındaki tercihini maç saatinde yapacak.

JOSEF İYİLEŞEMEDİ

Kayserispor maçında kasık ağrıları nedeniyle görev yapamayan Josef de Souza'nın Başakşehir'e hazır olması bekleniyordu. Ancak ağrıları artan Brezilyalının bugün de forma giyme ihtimali azaldı. Son idmanda düz koşu yapan Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'un da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Batsman hayal kırıklığı Belçikalı yıldız sahada çok koşuyor, çok çalışıyor ama gol vuruşlarında beceri gösteremiyor. Büyük ümitlerle transfer edilen Batshuayi bu sezon Kartal’ın üç kulvarda da geride kalmasında rol oynadı.