Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın iki maçlık galibiyet serisi Konya’da sona erdi. Ancak sarı kırmızılılar üç puandan çok daha fazlasını kaybetti. Aslan mart ayındaki zorlu fikstürüne mağlubiyetle başlarken etkisiz oyun sonrası camiadan Domenec Torrent ve Burak Elmas’a tepkiler yağdı. Cimbom’un taraftar oluşumu ultrAslan tarihindeki en ağır açıklamalarından birine imza atıp ‘’Başkan, yönetim, yardımcı antrenörünü (Torrent) de alıp gidecek’’ sözleriyle istifa çağrısı yaptı.

ADAY ARAYIŞI

26 Mart’ta yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi Elmas yönetimini birçok üye ibra etmeyeceğini de sosyal medya üzerinden duyurdu. Son seçimlerde aday olan ve olası seçime de girmeye hazırlanan Metin Öztürk "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak’’ sözleriyle tepkisini gösterdi. Ayrıca camianın önde gelen isimleri olası ibrasızlık sonrası olacak seçime güçlü bir aday çıkarmak için şimdiden kulislere başladı.

TORRENT'TEN SAVUNMA

Fatih Terim'den sonra göreve gelen Domenec Torrent sık sık ‘işlerin kötü gittiği için' hoca değiştiğini söylemişti. Ancak İspanyol teknik adam Konyaspor maçına kadar önceki dönem hakkında serzenişte bulunmaktan kaçırmıştı. Ancak o da artık "Bu kadroyu ben kurmadım" ifadelerini kullanmaya başladı.

CİMBOM REKOR KIRIYOR

Domenec Torrent, Galatasaray’ın başında çıktığı sekiz maçtan sadece 8 puan puan çıkarabildi. Bu dönemde 4 defa da mağlubiyet yaşayan İspanyol teknik adamdan önce sarı kırmızılılar 23 gol görmüştü. Ancak Torrent yönetiminde Aslan sekiz maçta 17 gol yiyerek rekor kırdı.

Lig Galatasaray'a eziyet Üst üste iki maçını kazanan Galatasaray dün Ahmed Hassan ve Rahmanovic'in gollerine boyun eğdi. Ligde 11. yenilgisini alan Cimbom, Barcelona maçı öncesi S.O.S verdi