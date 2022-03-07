Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde lider Trabzonspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin uzun süre 10 kişi oynadığı maç, 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, mücadelenin son bölümlerindeki koşusuyla maça adeta damga vurdu.

60 METRELİK KOŞU

Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında gelişen Trabzonspor kontraatağına rakip ceza sahası içinde yakalanan 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 8 saniye içinde görev bölgesine dönerek savunmada kritik bir müdahaleye imza attı.

Maçın son anlarında yaklaşık 60 metreyi kısa süre içerisinde kat ederek mutlak bir gol pozisyonunu engelleyen Güney Koreli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı berabere bitti Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı lider Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe-Trabzon maçında olay! Zorbay Küçük'e saldırıya Altay Bayındır engeli Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bir taraftarın sahaya atlayıp hakem Zorbay Küçük'e saldırıya yeltendiği anlarda araya giren kaleci Altay Bayındır, olaya müdahale ederek saldırının önüne geçti.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Her şeyin zamanı var Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan Volkan Demirel, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" sorusuna, "Her şeyin zamanı var. Şu an zaman Karagümrük teknik direktörlüğü. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum" şeklinde cevap verdi.